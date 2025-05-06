Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли

В рамках визита в Агдам премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетили село Гызыл Кенгерли.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов и заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлетхан Довлетханов рассказали об аграрном городке, который будет создан в селе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Аграрный городок будет создан с участием белорусских специалистов. Проект окажет значительное влияние на всестороннее развитие населенных пунктов в Агдамском районе, возрождение сельских районов, экономику региона.