https://news.day.az/politics/1750706.html Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли - ФОТО В рамках визита в Агдам премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетили село Гызыл Кенгерли.
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли - ФОТО
В рамках визита в Агдам премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетили село Гызыл Кенгерли.
Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов и заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлетхан Довлетханов рассказали об аграрном городке, который будет создан в селе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Аграрный городок будет создан с участием белорусских специалистов. Проект окажет значительное влияние на всестороннее развитие населенных пунктов в Агдамском районе, возрождение сельских районов, экономику региона.
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