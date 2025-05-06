Азербайджан и ОАЭ обсудили межпарламентское сотрудничество

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретилась 6 мая с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сагром Гобашем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса сообщили, что на встрече Сагр Гобаш выразил уверенность в том, что нынешний визит внесет ценный вклад в развитие двусторонних межгосударственных и межпарламентских отношений. Он отметил значение, придаваемое ОАЭ развитию связей с Азербайджаном и выразил удовлетворение достигнутыми результатами, особенно в области экономического сотрудничества.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что это ее первый визит в ОАЭ на посту председателя Милли Меджлиса. По ее словам, Азербайджан и ОАЭ связывают исторические, религиозные и культурные узы, двусторонние отношения развиваются в духе братства, взаимного уважения, доверия и поддержки.

Отмечалась особая роль совместных усилий глав двух государств и взаимных визитов высокого уровня в выходе отношений между Азербайджаном и ОАЭ на уровень стратегического партнерства.

В ходе беседы также были высказаны мнения по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций. Было отмечено, что Азербайджан и ОАЭ успешно сотрудничают и демонстрируют взаимную поддержку в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, ОИС и Движение неприсоединения.

Спикер Милли Меджлиса проинформировала о Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она подчеркнула, что мероприятия, проводимые под председательством нашей страны, вносят весомый вклад в институциональное развитие организации и укрепление ее международных позиций, и выразила удовлетворение участием представителей парламента ОАЭ в мероприятиях Парламентской сети.

Председатель Федерального национального совета Сагр Гобаш поздравил Сахибу Гафарову с переизбранием на пост председателя Парламентской сети Движения неприсоединения, отметив важную роль Парламентской сети на фоне наблюдающейся в международных отношениях поляризации и напряженности. ОАЭ придает большое значение сотрудничеству в рамках этой платформы, констатировал он.

На встрече подчеркивалось, что между законодательными органами двух стран установлены успешные, соответствующие духу двусторонних отношений связи, и отмечено, что сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций способствует достижению позитивных результатов в этой области. Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила о своих предыдущих встречах с председателем Федерального национального совета, отметив, что такие контакты и взаимные визиты вносят позитивный вклад в развитие отношений. В ходе беседы также было подчеркнуто значение деятельности групп дружбы для развития межпарламентских связей. Спикер Милли Меджлиса выразила удовлетворение регулярным участием членов парламента ОАЭ в международных мероприятиях, организуемых Милли Меджлисом.

Кроме того, говорилось об успешном сотрудничестве между председательством Азербайджана на COP29 и председательством ОАЭ на COP28. Сообщалось, что в Парламентской встрече, проведенной в рамках COP29, приняли участие 3 представителя парламента ОАЭ.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.