Президент Ильхам Алиев: В результате проведенных реформ Азербайджан смог с честью выйти из сложной ситуации
В результате проведенных реформ Азербайджан смог с честью выйти из сложной ситуации. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Конечно, для выполнения всех стоящих перед нами задач необходима сильная экономика. В этом году мы очень активно работали и в этом направлении. 2017 год останется в истории как год глубоких, коренных и результативных экономических реформ. Несмотря на то, что цены на нефть все еще находятся на низком уровне и добыча нефти в Азербайджане падает, в результате проведенных реформ Азербайджан смог с честью выйти из сложной ситуации. Это отмечают и влиятельные международные организации. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по конкурентоспособности экономик стран находится на 35-м месте в мировом масштабе. Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что проводимые в нашей стране очень серьезные реформы дают прекрасные результаты", - сказал Президент Азербайджана.
Глава государства отметил, что в этом году ненефтяной сектор экономики увеличился более чем на 2 процента, ненефтяная промышленность нашей экономики - более чем на 3 процента, а сельское хозяйство - более чем на 4 процента.
"Считаю, что для нынешних условий это очень хороший результат. Уверен, что в 2018 году цифры будут еще выше. В то же время мы рационально использовали и наши валютные резервы. Несмотря на падение цен на нефть, нам удалось увеличить наши валютные резервы, причем в значительной степени. Наши валютные резервы выросли более чем на 4,5 миллиарда долларов. Это - наш стратегический запас, один из факторов, предоставляющих нам как экономическую, так и политическую независимость, укрепляющих их", - сказал Президент Ильхам Алиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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