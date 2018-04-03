Глава МИД Индии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж завтра будет находиться с официальным визитом в Азербайджане. Об этом говорится во вторник в сообщении МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита планируется встреча главы МИД Индии с азербайджанским коллегой и ее участие в министерской конференции в рамках Движения неприсоединения.

Также запланирована совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Ирана.

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