Глава МИД Индии посетит Азербайджан
3 апреля 2018 14:45 225
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж завтра будет находиться с официальным визитом в Азербайджане. Об этом говорится во вторник в сообщении МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках визита планируется встреча главы МИД Индии с азербайджанским коллегой и ее участие в министерской конференции в рамках Движения неприсоединения.
Также запланирована совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Ирана.
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