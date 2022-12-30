Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы в домашних условиях

Жительница США раскрыла простой способ уменьшить широкие в талии джинсы в домашних условиях. Соответствующее видео появилось на странице юзерши с никнеймом @michel.c.janse в TikTok.

20-летняя Мишель Янсе предстала перед подписчиками в синих брюках прямого кроя, которые оказались ей велики в поясе. На размещенных кадрах блогерша сначала продела пуговицу в ближайшую петлю для ремня, а затем застегнула джинсы привычным способом. "У меня нестандартный тип фигуры с широкими бедрами. Этот метод меня спасает", - рассказала она.

В опубликованном ролике видно, что в результате предмет гардероба стал подходить ей по размеру. "Это совет для тех, кто не хочет перешивать вещь и тратить лишние деньги", - заключила американка в посте, который стал вирусным и набрал 124 тысячи просмотров.

Подписчики неоднозначно отреагировали на рекомендацию Янсе, о чем написали в комментариях под публикацией. "И почему я не знала об этом раньше", "Спасибо за совет!" - написали одни. "Вы также можете использовать ремень", "Честный вопрос: ремень уже не в моде?", "Советую: просто перестаньте носить джинсы с высокой талией", - раскритиковали другие.

В ноябре блогерша Фойника Кей показала способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по размеру без шитья. Девушка сняла джинсы и карандашом нарисовала у каждой петли перевернутый треугольник. Затем она прошила несколько рядов, используя для этого толстую иглу и белую нить, и затянула их.