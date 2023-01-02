Блогер показал эволюцию легендарной песочницы Minecraft

Одним из наиболее известных случаев изменения графики Minecraft является коллаб с NVIIDA в виде Minecraft RTX. Однако, графика кубической песочницы частенько менялась, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.games.

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits проследил путь становления современной графики Minecraft. Отправной точкой для исследования стала версия Minecraft от 2009 года Pre Classic.

Менялись текстуры и модели.