https://news.day.az/popularblog/1525058.html Блогер показал эволюцию легендарной песочницы Minecraft - ФОТО - ВИДЕО
Блогер показал эволюцию легендарной песочницы Minecraft - ФОТО - ВИДЕО
Одним из наиболее известных случаев изменения графики Minecraft является коллаб с NVIIDA в виде Minecraft RTX. Однако, графика кубической песочницы частенько менялась, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.games.
Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits проследил путь становления современной графики Minecraft. Отправной точкой для исследования стала версия Minecraft от 2009 года Pre Classic.
Менялись текстуры и модели.
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