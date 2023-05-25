Украинского футболиста «Челси» Мудрика раскритиковали за видео в соцсетях

Украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика раскритиковали за видео из спортзала, которое он опубликовал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полузащитник выложил в социальную сеть ролик, на котором запечатлен пожилой мужчина, выполняющий упражнения на тренажере. В процессе занятия у мужчины спустились штаны. Мудрик замазал эту часть изображения и сопроводил ролик знаком вопроса.

В социальных сетях Мудрика осудили за унижение человека. Популярный фитнес-тренер Джоуи Суолл предположил, что игрок таким образом привлекал внимание. "Да что, ***, с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь в Английской премьер-лиге (АПЛ) за "Челси"! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так?" - удивился он.