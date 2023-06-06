Кейт Миддлтон появилась на публике в блейзере из масс-маркета

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила семейный центр в Виндзоре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Для визита невестка короля Великобритании Карла III выбрала бюджетный образ. Монаршая особа появилась в бело-голубом блейзере в ломанную клетку, купленном в масс-маркет-магазине Zara за £59,99.

Она надела его поверх белой майки и стилизовала с помощью темно-синих брюк со стрелками и остроносых балеток на плоском ходу из замши.

Во время визита Кейт Миддлтон обменялась с матерями советами по воспитанию детей и поиграла с малышами. Она приняла участие в мастер-классе по детскому массажу и обмолвилась, что посетит курс для матерей по управлению стрессом.