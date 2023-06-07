Известная шотландская певица вернулась на сцену после инсульта

Певица Сьюзан Бойл вернулась на сцену после перенесенного в прошлом году инсульта, исполнив песню в шоу "Британия ищет таланты". Об этом рассказала сама 83-летняя артистка в эфире программы, опубликованном на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чувствую себя великолепно. Для меня это особенное событие, потому что в апреле прошлого года я перенесла небольшой инсульт. Я боролась как сумасшедшая, чтобы вернуться на сцену. И я сделала это", - обрадовалась Бойл.

В своих соцсетях певица также уделила своему возвращению немного внимания:

"В прошлом году я много работала, чтобы вернуть себе речь и голос. Единственной целью было снова спеть на сцене. И сегодня моя тяжелая работа окупилась".

Певица спела в финале шоу "Британия ищет таланты" песню "I Dreamed A Dream", которую впервые исполнила на той же сцене 2009 году, будучи участницей.