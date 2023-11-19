Официантка рассказала о самом неожиданном клиенте ресторана

Девушка по имени Кэсси Эхлас рассказала, как встретила в ресторане, где она работает официанткой, неожиданного клиента. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok, передает Day.Az

Эхлас объяснила, что незадолго до внезапной встречи познакомилась в баре с мужчиной, с которым впоследствии общалась на протяжении двух недель. "Мы сходили на несколько свиданий, но у нас не было физической близости", - отметила она.

Затем, по словам официантки, мужчина привел в ресторан, где она работает, свою жену для празднования годовщины их свадьбы. "Вселенная решила вмешаться, и их стол поручили обслуживать мне", - подчеркнула она. Девушка призналась, что не знала, что ее новый приятель женат, а мужчина, в свою очередь, не знал, где она работает.

"Я сделала все, чтобы заставить его чувствовать себя максимально неловко: делала комплименты его жене, спросила, сколько лет они женаты", - рассказала Эхлас. Она добавила, что к концу вечера она сделала паре подарок от заведения в виде сладостей и написала открытку с поздравлениями с годовщиной.

"Я принесла счет и сказала мужчине, что у него замечательная жена. В ответ он оставил мне на чай 100 процентов от счета", - вспомнила девушка. Полученные чаевые официантка в шутку назвала "деньгами за молчание". "Я больше никогда его не видела, видимо, он усвоил урок", - заключила Эхлас.

В комментариях автора ролика осудили за то, что она не рассказала женщине правду об ее супруге. "Ты могла сэкономить ей годы, потраченные впустую", "Я бы хотела, чтобы меня предупредили о лжи моего бывшего мужа раньше", - написали пользователи. В ответ рассказчица объяснила, что не стала рисковать работой ради разборок с изменщиком и его женой, но в любой другой ситуации рассказала бы женщине обо всем.

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