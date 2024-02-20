Тревел-блогерша из России восхитилась Азербайджаном

Российская тревел-блогерша побывала в Баку и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским.

Как сообщает Day.Az, своей историей она поделилась в личном блоге под названием "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

По словам автора публикации, на улице города ее несколько раз спутали с украинкой. Тем не менее, узнав о ее реальном происхождении, местные искренне радовались и предлагали помощь. Одной из ее новых знакомых оказалась женщина, которая приехала в Баку из маленького азербайджанского города.

"Если что, обращайся к людям, не стесняйся. Мы всегда тут помогаем друг другу. Тем более, что ты из России", - заметила она.

Блогерша добавила, что помощь ближним - часть менталитета граждан страны. "После короткой прогулки по Баку и общения с местными я поняла, что нас, русских, в Азербайджане любят, и очень хорошо относятся к России", - заключила она.

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