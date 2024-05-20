Ксению Собчак высмеяли за выход в белом костюме

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в белом костюме. Знаменитость опубликовала видео в Instagram, передает Day.Az.

42-летняя Ксения Собчак была запечатлена в белом жакете, который сочетала с макси-юбкой в тон. Журналистка также надела лоферы, анклет и цепочку с кулоном. Телеведущая сделала укладку и нюдовый макияж. Некоторые интернет-пользователи не оценили наряд знаменитости.

"На Шапокляк похожа", "Из психушки сбежала", "Собчак на мини-лыжах", "Обувь ужасна. Не может быть все белым. Нужно слегка разбавить цвета", "Как шпалы вбивает", - писали в комментариях.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!