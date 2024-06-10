Егор Крид пожаловался на депрессивные мысли

Рэпер Егор Крид в ходе прямой трансляции в Twitch признался, что иногда испытывает депрессивные мысли из-за одиночества и неудачных отношений, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам артиста, его раздражают мысли о скором 30-летнем юбилее, так как он страдает от одиночества, несмотря на популярность. Музыкант отметил, что всегда хотел стать молодым отцом, но в 29 лет не видит рядом с собой потенциальную претендентку на роль матери его ребенка.

При этом Крид подчеркнул, что популярность и успех на эстрадной сцене не приблизили его к мечте создать семью и испытывать простое человеческое счастье.

"Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендента нет рядом на роль его матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно", - пожаловался Крид.

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