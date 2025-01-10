Почему мы доверяем предателям? Ответ нашли ученые

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Оклахомского государственного университета провели исследование, которое показало, что предательство, приносящее выгоду, не всегда подрывает доверие. Хотя люди с репутацией предателей обычно считаются ненадежными, если их действия приносят пользу, они могут восприниматься как заслуживающие доверия.

Как передает Day.Az, результаты работы были опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Исследователи стремились понять, как люди оценивают доверие к другим на основе их поступков. Они пришли к выводу, что наше восприятие доверия зависит не только от репутации человека, но и от того, как его действия влияют на нас лично. Например, друг, который делится с вами чужими секретами, может показаться ненадежным в глазах других, но для вас он становится ценным источником информации.

Для проверки своей гипотезы ученые провели серию экспериментов. Участники читали сценарии, описывающие ситуации в дружбе, романтических отношениях и профессиональной среде. В этих историях персонажи либо оставались верными своим обязательствам, либо предавали других ради участника, либо предавали самого участника. Затем испытуемые оценивали доверие к этим людям.

Результаты показали, что люди больше доверяют тем, кто никого не предавал, и меньше - тем, кто предал. Однако предательство, которое принесло пользу участнику, не сильно снижало уровень доверия. Этот эффект наблюдался в различных типах отношений - от дружеских до профессиональных.

По мнению ученых, их работа показывает, что восприятие доверия определяется не только моральными принципами, но и прагматическими мотивами. Люди часто руководствуются личной выгодой, даже если это противоречит их изначальным идеалам. В результате доверие становится гибким инструментом, способным адаптироваться к различным обстоятельствам.