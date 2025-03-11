Цукерберг победил австралийского чемпиона по единоборствам

Миллиардер Марк Цукерберг провел выходные в Лас-Вегасе и победил чемпиона по смешанным единоборствам (MMA) во время игры в покер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Mint.

Глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг отправился в Лас-Вегас вместе с женой Присциллой Чан. Там он посетил матч MMA, а также поучаствовал в игре в покер.

Он опубликовал в соцсети несколько снимков с женой и бойцом UFC

Алексом Перейрой, а также видео игры в покер. На нем видно, что Цукерберг обыграл в покер чемпиона ММА из Австралии Алекса Волкановски.