https://news.day.az/popularblog/1736175.html Цукерберг победил австралийского чемпиона по единоборствам Миллиардер Марк Цукерберг провел выходные в Лас-Вегасе и победил чемпиона по смешанным единоборствам (MMA) во время игры в покер. Как передает Day.Az, об этом сообщает Mint. Глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг отправился в Лас-Вегас вместе с женой Присциллой Чан.
Цукерберг победил австралийского чемпиона по единоборствам
Миллиардер Марк Цукерберг провел выходные в Лас-Вегасе и победил чемпиона по смешанным единоборствам (MMA) во время игры в покер.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Mint.
Глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг отправился в Лас-Вегас вместе с женой Присциллой Чан. Там он посетил матч MMA, а также поучаствовал в игре в покер.
Он опубликовал в соцсети несколько снимков с женой и бойцом UFC
Алексом Перейрой, а также видео игры в покер. На нем видно, что Цукерберг обыграл в покер чемпиона ММА из Австралии Алекса Волкановски.
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