Женщина обнаружила под домом тоннели неизвестного происхождения
Жительница Франции обнаружила, что под ее домом скрывались тоннели и комнаты, о существовании которых она не знала.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Newsweek.
Два года назад Виктория Вейл переехала во французский город Монпелье. Дому, в котором она поселилась, по ее оценке, было примерно 200 лет. В нем оставалась запертая дверь, которая никогда не открывалась. Женщина не видела в ней ничего загадочного и считала, что за ней находится кладовка.
Недавно Вейл обратила внимание на сквозняк, дувший из-под двери, и решила все-таки заглянуть внутрь. Ей удалось открыть замок. За дверью оказалась каменная лестница, ведущая вниз. Женщина спустилась по ней и оказалась перед тоннелем неизвестного происхождения.
Свою находку Вейл описала на Reddit.
"Я обнаружила сеть тоннелей и комнат под своим домом. В них множество одеял с какими-то пятнами - возможно, это кровь. Тоннели идут и иду, там, возможно, комнат пять? В некоторых есть электричество, в других - работающий водопровод".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре