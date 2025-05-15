Дочь Синди Кроуфорд привлекла внимание на премьере своим образом

Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, вышла в свет в микрошортах и чулках.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

23-летняя Кайя Гербер появилась на премьере сериала "Гиперкомпенсация", которая прошла 14 мая в Лос-Анджелесе. Модель вышла на красную дорожку в черном топе, микрошортах, чулках, сером жакете и лаковых туфлях на каблуках. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками, румянами и нюдовой помадой.