"Воскресное чтиво" на Day.Az: "Дитя солнца"

В рамках рубрики "Воскресное чтиво" Day.Az представляет эссе "Дитя солнца" нашей постоянной читательницы Юлии Федотовой.

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Все, наверное, когда-то слышали о таком генетическом отклонении, как синдром Дауна. Иначе говоря, о детях солнца...

Это детки, не похожие на нас... Детки, на лицах которых блаженная улыбка, у них рассеянный взгляд и особая манера передачи своих эмоций...

Мы не часто встречаем таких детей на улицах города. Нет, не потому что их нет, они есть, и их немало. Мы не встречаем их лишь потому, что от многих из них отказались еще в раннем детстве, просто не забрав их из роддома. Видимо, родным они показались ненужной ношей, обузой...

Осуждаю ли я их родителей? Скажу честно - да. Ведь ребенок, какой бы он ни был, это дар Божий, это смысл жизни. Только детям присущи чистота, наивность, любовь не ради выгоды, способность прощать и забывать, вера в лучшее. И как можно отказаться от того, что было послано тебе Всевышним...

Вина перед такими детками лежит не только на их родителях, которым было проще отказаться от них, но и на социуме, который напрямую связан с их решением. Ведь именно социум внушает нам и всем своим поведением дает понять, что это детки - изгои. Как мы ведем себя при виде таких детей? Увидев их на улице, мы либо брезгливо отводим взгляд, либо, наоборот, до неприличия задерживаем его. И то, и другое - следствие нашей безграмотности и отсутствия культуры по отношению к таким особенным деткам.

Но больше всего меня всегда удивляли мамочки на игровых площадках. Увидев ребенка с синдромом Дауна, они подбегали, брали свои детей за руки и отводили подальше, дабы их драгоценное чадо ни в коем случае не контактировало с ребенком солнца.

Такие сцены всегда оставляют в моей душе осадок. Как же это жестоко и больно, ведь синдром Дауна - это не болезнь, это всего лишь генетика...

Люди, будьте добрее, каким бы не родился ребенок, он все равно дар Божий. Я надеюсь, что когда-нибудь взгляды нашего общества на таких детей изменятся, и мы начнем воспринимать их на равных. И, может, тогда станет намного меньше отказников с таким диагнозом.

Я часто езжу со своими тремя детьми в детский дом для деток с ограниченными возможностями. Мы проводим там незабываемое время, наполненное улыбками и счастьем. Будьте добрее, любите друг-друга, учите свои детей хорошему, доброму. И, может, тогда жизнь изменится для каждого из нас...