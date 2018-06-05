Сколько стоит встреча со звездами Голливуда

За обещанную встречу со звездой Голливуда Томом Хиддлстоном жительница России заплатила 200 долларов: деньги перевели будто бы самому актеру, с которым женщина познакомилась в соцсети, однако сразу после этого абонент исчез, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Британец Том Хиддлстон не выбывает из рейтингов самых сексуальных мужчин мира, а его состояние измеряется миллионами долларов. Встреча с ним может быть либо бесплатной на кинопремьерах и фестивалях или безумно дорогой! Например, обед с коллегой Хиддлстона по фильму "Мстители" - Робертом Дауни-младшим, фанат приобрел за 26 тысяч долларов! Отметим, что Том Хиддлстон назвал своего коллегу "лучшим кинозлодеем вселенной Marvel".

А вот Джонни Депп, известный по роли Джека-Воробья в "Пиратах Карибского моря", готов общаться и за меньшие деньги. Так, недавно в Москве актер устроил фанаткам целую серию свиданий. За короткую беседу и фото каждая из 40 женщин заплатила по тысяче долларов.

Американцы признаются, что готовы платить разные деньги за встречу с кумирами. "Джонни Депп, люблю фильмы с его участием. Готова заплатить 100 долларов", - говорит Лина Джеймсон, жительница Вашингтона. За встречу с Николь Кидман житель Вашингтона Бобби Сименс готов заплатить 800 долларов.

И если ты сам - звезда, ужин с любимым актером не гарантирован. Так, Брэд Питт проиграл на аукционе свидание с Эмилией Кларк - актрисой сериала "Игры престолов" - 90 тысяч долларов! Актера обошел другой фанат Дейенерис. За ужин с блондинкой он изложил 160 тысяч долларов.

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