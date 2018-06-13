Анджелина Джоли может потерять опеку над детьми

Нелегкие отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом после бракоразводного процесса набирают обороты. Главной проблемой бывших супругов является общение Брэда с их с Анджелиной шестью детьми. Об этом передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Изданию People стали доступны официальные судебные документы, в которых говорится о том, что если Анджелина Джоли не наладит общение Брэда с детьми, она и вовсе может лишиться родительской опеки.