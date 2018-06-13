Анджелина Джоли может потерять опеку над детьми
13 июня 2018 13:31 382
Нелегкие отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом после бракоразводного процесса набирают обороты. Главной проблемой бывших супругов является общение Брэда с их с Анджелиной шестью детьми. Об этом передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Изданию People стали доступны официальные судебные документы, в которых говорится о том, что если Анджелина Джоли не наладит общение Брэда с детьми, она и вовсе может лишиться родительской опеки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12 июня 18:17 1 893
Синди Кроуфорд продала свой особняк за $45 млн - ФОТО
12 июня 11:36 2 568
Алена Апина сняла клип в Баку на песню «Давай так» - ВИДЕО - ФОТО
12 июня 09:44 1 060
В Швеции похоронили умершего в апреле диджея Avicii
12 июня 06:04 1 555
20 странностей Джонни Деппа
8 июня 17:52 1 527
Стилист Аллы Пугачевой отдыхает в Баку - ФОТО
-
12 Июн. 20:21 17 548
-
12 Июн. 18:46 17 242
-
12 Июн. 19:27 9 993
-
12 Июн. 17:03 7 687
-
12 Июн. 18:28 7 595