Песни азербайджанских исполнителей вошли в топ-50 самых популярных песен «Евровидения»

28 декабря 2018 18:34

Композиции азербайджанских исполнителей - дуэта Айсель и Араша и соло Айсель вошли в ТОП-50 самых популярных по просмотрам песен конкурса "Евровидение" в 2018 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт песенного конкурса, композиция "Always" дуэта Айсель и Араша находится на 50-м месте, передает Day.Az 

Напомним, что дуэт представлял Азербайджан на "Евровидении" в 2009 году и занял третье место.

Песня "X My Heart", с которой представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступила на "Евровидении-2018", занимает 45-ю позицию.

Отметим, что список самых популярных песен "Евровидения" в 2018 году публикуется на официальном YouTube-канале организаторов конкурса порционно. На данный момент представлены места с 41 по 50.

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