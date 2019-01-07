Сталлоне и Де Ниро встретились на боксерском ринге - ВИДЕО
7 января 2019 09:54 81
Голливудские актеры Роберт де Ниро и Сильвестер Сталлоне вышли на боксерский ринг. На нем Сталлоне проводил мастер-класс для своего оппонента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Звезда "Рэмбо" опубликовал видео с тренировки на своей странице в Instagram. По его словам, она состоялась несколько лет назад. В ходе нее актер демонстрировал коллеге различные боксерские приемы.
Сталлоне в шутку поинтересовался у подписчиков, на кого бы они поставили в случае реального поединка. Он же в свою очередь считает, что с начала боя до нокдауна Де Ниро прошло бы около 11 секунд, включая 8 секунд на отсчет времени.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
05:35 609
Школьные клички знаменитостей
03:26 491
Актрисы, которым пришлось потолстеть
6 января 16:42 1 904
Популярная певица уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес
6 января 04:53 330
Актеры с самым высоким IQ
4 января 18:44 632
Брендон Стоун снова выступит с концертом в Баку
-
6 Янв. 13:41 9 910
-
6 Янв. 13:01 4 281
-
6 Янв. 18:16 3 463
-
6 Янв. 20:45 3 113
-
6 Янв. 17:04 2 224