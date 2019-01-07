Сталлоне и Де Ниро встретились на боксерском ринге - ВИДЕО

Голливудские актеры Роберт де Ниро и Сильвестер Сталлоне вышли на боксерский ринг. На нем Сталлоне проводил мастер-класс для своего оппонента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Звезда "Рэмбо" опубликовал видео с тренировки на своей странице в Instagram. По его словам, она состоялась несколько лет назад. В ходе нее актер демонстрировал коллеге различные боксерские приемы.

Сталлоне в шутку поинтересовался у подписчиков, на кого бы они поставили в случае реального поединка. Он же в свою очередь считает, что с начала боя до нокдауна Де Ниро прошло бы около 11 секунд, включая 8 секунд на отсчет времени.

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