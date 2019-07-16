Вещатель балканской страны подтвердил, что Босния и Герцеговина не будет участвовать в "Евровидении" (четвертый год подряд), передает Day.Az со ссылкой на eurovision-contest.ru.

BHRT сообщил, что он остается под санкциями EBU из-за своей непогашенной большой задолженности перед EBU Союзу и не cможет снова участвовать в конкурсе песен, пока не погасит долг.

В июне 2016 года из-за серьезных финансовых проблем телекомпания временно приостановила все программы. Несмотря на то, что BHRT по-прежнему остается действующей структурой, проблемы финансирования остаются серьезной проблемой для вещателя.

Это делает возврат к Евровидению в ближайшем будущем маловероятным. Последний раз БиГ участвовали в Евровидении в 2016 году в Стокгольме, когда Dalal & Deen заняли 11-е место в полуфинале со своей песней "Ljubav je".

С момента своего первого участия в 1993 году Босния и Герцеговина участвовала в Евровидении в общей сложности 19 раз.

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