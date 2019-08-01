Супруга принца Гарри - Меган Маркл - намерена создать собственную линию офисной одежды для женщин. При работе над коллекцией, как сообщает газета Times, герцогиня Сассекская будет сотрудничать с таким брендами, как Marks & Spencer, John Lewis & Partners и Jigsaw, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Все вырученные средства, по данным издания, будут перечислены в благотворительную организацию Smart Works, которая оказывает помощь безработным женщинам в поиске работы.

В частности, Smart Works предоставляет им одежду для успешного прохождения собеседования. Помимо взаимодействия с тремя ведущими марками, Меган будет сотрудничать со своей подругой-дизайнером Мишей Ноной, которая и познакомила ее с будущим супругом.

Как рассказала сама герцогиня в сентябрьском номере журнала Vogue, коллекция выйдет уже в 2019 году. Кроме того, Меган даже разместила серию фотографий, посвященных проекту, в своем аккаунте в Instagram, написав, что она была тронута "впечатляющей работой, проделанной благотворительной организацией".

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