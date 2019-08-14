Популярная модель Джиджи Хадид, отдыхающая со всей семьей на греческом острове Миконосе, пережила неприятный инцидент: ее ограбили. Об этом Джиджи написала в своем втором аккаунте в Instagram @gisposable - сейчас там 90 с лишним тысяч подписчиков и 33 публикации (Джиджи выкладывает фотографии себя и друзей, сделанные на камеру). В посте Джиджи сказано, что она разочарована и никогда больше не вернется на Миконос. Модель также призвала своих подписчиков выбирать другое место для отдыха.

Как сообщает Day.Az, эта публикация разделила поклонников на два лагеря: одни сочувствовали ей, другие разозлились - особенно фанаты из Греции. Джиджи обвинили в предвзятости и намекнули, что ограбление могло случиться в любой точке мира, Греция не виновата, и призывать людей не ездить туда отдыхать - глупо и некрасиво.

Н. Гасымова

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