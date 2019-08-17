Звезда сериала "Беверли Хиллз", который в этом году получил перезапуск, Брайан Остин Грин рассказал об отношениях со своей знаменитой супругой Меган Фокс. По словам актера, он отверг Меган в самом начале их романа.

Подробностями зарождения отношений с Меган актер поделился в эфире KFC Radio Barstool, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отношения 46-летнего Брайана Остина Грина и 33-летней Меган Фокс начались еще в 2004 году. Супруги вместе уже 15. По словам знаменитости, именно Фокс однажды сделала первый шаг.

"В то время я только разорвал одни отношения, поэтому не искал новых. Но она была очень настойчивой. Забавно, когда я отверг ее, объяснив, что не заинтересован, она сказала, что пойдет на свидание с другим. Тут-то я и занервничал. Я понял, что мысль о ней и другом парне убивает меня", - поделился Грин в интервью.

Влюбленные обручились в 2006 году, а свадебную церемонии провели тайно на острове Мауи в 2010 году. Меган и Брайан воспитывают трех сыновей: Ноа, Бодхи и Джорни Ривера.

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