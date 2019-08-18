Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер требует в каждом отеле, в котором останавливается во время тура, новый матрас.

Об этом пишет The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, требование нового матраса неизменно, независимо от уровня отеля. Музыкант также просит, чтобы кто-нибудь поспал на нераспакованном матрасе, чтобы его опробовать.

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