Голливудский актер Брэдли Купер после громкого расставания с моделью Ириной Шейк решил сменить имидж и сбрил бороду, оставив лишь усы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, 44-летний американский актер был замечен в новом облике во время прогулки с двухлетней дочерью Леей. К слову, звездные родители Ирина и Брэдли договорились о разделении опеке над девочкой 50/50. Знаменитости по очереди проводят время с ребенком, а живет Леа то у мамы, то у папы.

Во время очередной прогулки с девочкой в Малибу главный герой фильма "Звезда родилась" попал в объективы папарацци без бороды, но с усами. В новом образе Брэдли Купер напоминает гусара и, к слову, выглядит старше своих лет.

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