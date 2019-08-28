Актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли, которая недавно расплакалась из-за сына, в рамках рекламной кампании показала свою недвижимость в очень необычном месте - тропическом лесу Камбоджи.

Как сообщает Harper's Bazaar Arabia, 44-летняя звезда любитель необычного жилья, ее не впечатляют дома в мегаполисах, Джоли любит отчасти быть отшельником и наслаждаться природой вокруг. Именно такое место актриса отыскала в тропических лесах Камбоджи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Режиссером ролика стал лауреат премии "Оскар" Эммануэль Любецки. Во время съемок Анджелина Джоли дала интервью для иностранного издания, в котором рассказала, что приобрела недвижимость 18 лет назад. Отметим, что экс-супруга Брэда Питта также является послом доброй воли в ООН и выступает против незаконной вырубки леса в Камбодже.

"Мы все семья и очень хорошо работаем вместе. Камбоджа пережила столько сложных лет и все еще пытается восстановиться, но люди здесь такие красивые и такие сильные. Мы хотели быть частью того, что поможет стране двигаться вперед", - рассказала Джоли.

Сам дом выполнен в юго-восточном стиле, а почти вся мебель сделана из дерева. В гостиной комнате на стене расположен большой портрет азиатской женщины, а неподалеку от него стоит винтажный проигрыватель. Сама Джоли говорит, что вдохновляется природой вокруг и любит проводить время в этом доме.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!