Британский актер Джуд Лоу признался, что на съемках сериала "Новый папа" носил самый маленький в своей кинокарьере костюм, и рассказал о самой сложной для его героя вещи. Об этом он сообщил на пресс-конференции на Венецианском кинофестивале в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас было несколько версий, как продолжать линию моего героя. Для Ленни было сложно осознать, что он теперь не один-единственный папа (пока Ленни не может выполнят свои обязанности, в Ватикане выбирают нового папу - Прим.ред). И мне было очень интересно это сыграть", - пояснил Лоу.

Он также рассказал о занаменитой сцене на пляже, когда его герой в одних плавках проходит перед восторженными девушками.

"Это самый маленький костюм, который мне когда-либо приходилось носить на съемках, - посмеялся актер. - А снимали мы эту сцену на пляже в апреле, было очень холодно".

На пресс-конференции Лоу попросили сравнить двух сыгранных им персонажей: Ленни и профессора Дамблдора.

"У обоих персонажей есть свои цели и испытания, оба героя предлагают мне, как актеру, поле для исследований. У каждого своя сила, которую они используют по-разному. В конце концов, речь о том, что тебе предлагает сценарий и режиссер. Но воплощать эти образы на экране - необычайно приятно", - признался Лоу.

Сериал "Новый папа" хронологически продолжает историю первого сезона, "Молодой папа", в котором 47-летний кардинал из Нью-Йорка Ленни Белардо (Джуд Лоу) становится главой католической церкви под именем Пий XIII. Хотя он был избран как компромиссный вариант, на деле Ленни отказывается быть пешкой в подковерных играх Ватикана.

В новом сезоне шоу также снялись Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон, Юлия Снигирь и другие.

Символично, что премьера "Нового папы" состоится в Венеции, где завершилось действие первого сезона. Првые две серии покажут на Венецианском кинофестивале в воскресенье вечером.

На экраны новый сезон должен выйти ближайшей зимой.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!