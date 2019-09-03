Слухи о разводе солиста культовой группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова ходили давно. В Сети появилась информация о том, что супруга артиста Мария уже давно живет с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Тогда певец назвал эту новость "полным бредом", однако вскоре признался, что они с женой решили взять паузу в отношениях. Весной 2019 Андрей Григорьев-Апполонов заявлял, что вопрос развода не стоит, и они с Марией временно решили пожить отдельно, чтобы каждый мог разобраться в себе. Однако слухи о расставании звездной пары не прекратились. Чтобы унять интерес общественности, жена Григорьева-Апполонова призналась, что они действительно разводятся. Об этом Мария сообщила на своей странице в Instagram.

"Добрый день! Я очень прошу уважать мою личную жизнь!!! Поэтому пишу один единственный пост на эту тему! Да, действительно, мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся)! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей. Андрей очень хороший, позитивный, добрый, человек, который делает очень-очень многих людей счастливыми и несет в себе огромное количество позитива и радости. Я искренне желаю ему счастья и уверена, что он будет счастлив в личной жизни, так же, как счастлив в своем творчестве, которое он от всего сердца дарит своим поклонницам и поклонникам!", - написала жена Григорьева-Апполонова.

Сам исполнитель заявление жены о разводе не прокомментировал.

Н. Гасымова

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