Американский актер Уильям Уинтерсоул скончался в возрасте 88 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам его дочери, причиной смерти стало онкологическое заболевания.

Уинтерсоул стал известным после участия в американских телесериалах в формате "мыльная опера": "Главный госпиталь", "Я мечтаю о Джинни", "Коджак", "Маленький домик в прериях" и других.

Он исполнил эпизодическую роль в научно-фантастическом сериале "Стартрек", который выходил с 1966 по 1969 годы.

Уильям Уинтесоул родился 30 июля 1931 года в Портсмуте (штат Огайо). Актерскую карьеру начал в 1960-х.



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