Американо-японская модель Кико Мизухара впервые побывала в Баку.

Как сообщает Day.Az, известная модель на своей странице в Instagram, где за ней следит более 5 миллионов подписчиков, поделилась яркими фотографиями, снятыми в столице Азербайджана.

"Я впервые в Азербайджане! Красивый синтез футуризма и традиций!", - написала она.

Н. Гасымова