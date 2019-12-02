https://news.day.az/showbiz/1181235.html Известная модель впервые в Баку: "Красивый синтез футуризма и традиций" - ФОТО
Известная модель впервые в Баку: "Красивый синтез футуризма и традиций" - ФОТО
Американо-японская модель Кико Мизухара впервые побывала в Баку.
Как сообщает Day.Az, известная модель на своей странице в Instagram, где за ней следит более 5 миллионов подписчиков, поделилась яркими фотографиями, снятыми в столице Азербайджана.
"Я впервые в Азербайджане! Красивый синтез футуризма и традиций!", - написала она.
Н. Гасымова
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