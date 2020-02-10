Выходя на "красную дорожку" кинопремии "Оскар", звезды еще не знают, кто в этом году получит золотую статуэтку, но пока что это не самое важное. Номинанты и лауреаты прошлых лет, те, кто никогда не держал в руках главную кинопремию мира, и те, кому еще предстоит это сделать, один за другим позируют фотографам, чтобы потом искать себя в газетных списках людей, которые оделись на церемонию лучше всего - и, возможно, найти себя среди худших.

И если результаты самой премии в этом году можно назвать неожиданными, то по части нарядов никто не отличился: дамы в вечерних платьях, джентльмены - в black tie, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В каком виде звезды пришли на церемонию вручения кинопремии "Оскар-2020", можно посмотреть в фоторепортаже.