Каждый год в Голливуде после вручения премии "Оскар" проходит вечеринка Vanity Fair, на которой собирается в несколько раз больше звезд, чем на самой церемонии. В этот раз на ней можно было встретить Монику Левински и Мэрилина Мэнсона, а те актеры, что незадолго до этого аплодировали победителям, переоделись из вечерних нарядов в коктейльные и расслабились.

Как погуляли знаменитости в этом году, смотрите в фоторепортаже.

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