https://news.day.az/showbiz/1202351.html Полсотни звезд: кто пришел на афтепати «Оскар-2020» - ФОТОРЕПОРТАЖ
Полсотни звезд: кто пришел на афтепати «Оскар-2020» - ФОТОРЕПОРТАЖ
Каждый год в Голливуде после вручения премии "Оскар" проходит вечеринка Vanity Fair, на которой собирается в несколько раз больше звезд, чем на самой церемонии. В этот раз на ней можно было встретить Монику Левински и Мэрилина Мэнсона, а те актеры, что незадолго до этого аплодировали победителям, переоделись из вечерних нарядов в коктейльные и расслабились.
Как погуляли знаменитости в этом году, смотрите в фоторепортаже.
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