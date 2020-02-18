В Баку пройдет кастинг для детей от 3 до 12 лет, обладающих незаурядными способностями, которые смогут стать героями проекта Первого российского канала "Лучше всех!".

Проект "Лучше всех!" - это шоу талантов, в котором дети приходят в гости к Максиму Галкину, который является ведущим, чтобы продемонстрировать свои таланты и непосредственность, а также доказать зрителям, что они - лучше всех.

Кастинг, в результате которого юные дарования смогут принять участие в популярном детском шоу Первого российского канала "Лучше всех!", пройдет 29 февраля и 1 марта. Официальным представителем кастинга в Азербайджане является Республиканский центр развития детей и молодежи при Министерстве образования. В кастинге могут принять участие дети, отличающиеся особыми способностями в творчестве, спорте, науке, музыке и любой другой сфере. Лучшие кандидаты будут отобраны для съемок в передаче в Москве".

Н. Гасымова