Актер из «Звездных войн» умер из-за коронавируса

В Лондоне умер британский актер Эндрю Джек.

Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что артист из "Звездных войн" скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 76 лет,

"Эндрю жил на одной из старейших рабочих лодок на Темзе. Он был очень независимым, но безумно любил свою жену Габриель Роджерс. К сожалению, на прошлой неделе она застряла в карантине в Австралии. Она не могла увидеться или поговорить с ним в последние часы его жизни, и есть вероятность, что похороны не состоятся", - говорится в заявлении представителя актера Джилл МакКаллоу.

Джек не только играл в фильмах, но и работал в качестве преподавателя по речи: он сотрудничал с Робертом Дауни-младшим и Пирсом Броснаном, а также разработал акценты для греков и троянцев в ленте "Троя". Среди наиболее известных фильмов и сериалов с его участием - "Кейт и Лео", "Домашний доктор", "Звездные войны: Пробуждение силы", "Звездные войны: Последние джедаи" и "Хан Соло: Звездные войны. Истории".

26 марта стало известно, что из-за коронавируса скончался 69-летний актер Марк Блум. Он был известен по сериалам "Клан Сопрано" и "Хорошая жена".