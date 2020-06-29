Принц Гарри пожалел о переезде в США

Принц Гарри пожалел о решении переехать в США. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Герцогу Сассексскому трудно приспособиться к новым условиям. Ситуация усугубилась, когда у принца Чарльза подтвердился коронавирус. "Это была далеко не идеальная ситуация. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя замученным", - приводит издание отрывок из книги. Отмечается, что он испытывал чувство вины за то, что не находится рядом с семьей в этот непростой период.

По словам авторов, принц скучает по своему дому, а его супруга Меган Маркл прикладывает все усилия, чтобы поддержать мужа в их новой жизни. "Она обещает [Гарри], что, как только все вернется на круги своя, он полюбит их новую жизнь в Лос-Анджелесе", - говорится в книге.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизни, исполняя королевские обязанности.