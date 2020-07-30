Михаила Ефремова доставили в суд

Актер Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о смертельном ДТП, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В суд из квартиры, где Ефремов находится под домашним арестом, актера доставили на машине ФСИН России. Отвечать на вопросы журналистов актер не стал.

Предварительное слушание проводится в закрытом режиме, в ходе слушания будет определена дата рассмотрения дела по существу.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.