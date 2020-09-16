Ефремов написал письмо из СИЗО

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов написал ответное письмо из СИЗО, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста - пить надо меньше", - написал Ефремов.

Актер также добавил, что его адвокат Эльман Пашаев "просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял". Ефремов с сожалением заключил, что ничего вернуть нельзя.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.