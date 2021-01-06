Названа новая дата церемонии вручения премии Грэмми-2021

Церемония вручения премии "Грэмми", которую перенесли из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе, состоится 14 марта, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Об этом сообщили организаторы в Facebook.

"После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашими ведущим и артистами, которые должны были появиться, мы переносим трансляцию 63-й церемонии "Грэмми" на воскресенье, 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

В Сети пользователи поддержали решение о переносе церемонии вручения премии и отметили, что ничего важнее здоровья нет.

Напомним, ранее СМИ допускали, что церемонию вручения премии могут перенести на март.