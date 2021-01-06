https://news.day.az/showbiz/1304464.html Названа новая дата церемонии вручения премии Грэмми-2021
Названа новая дата церемонии вручения премии Грэмми-2021
Церемония вручения премии "Грэмми", которую перенесли из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе, состоится 14 марта, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Об этом сообщили организаторы в Facebook.
"После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашими ведущим и артистами, которые должны были появиться, мы переносим трансляцию 63-й церемонии "Грэмми" на воскресенье, 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
В Сети пользователи поддержали решение о переносе церемонии вручения премии и отметили, что ничего важнее здоровья нет.
Напомним, ранее СМИ допускали, что церемонию вручения премии могут перенести на март.
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