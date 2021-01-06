Отец «короля тигров» скончался после заражения коронавирусом

Отец звезды документального фильма "Король тигров" Джо Экзотика скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О смерти Фрэнсиса Шрибвогеля сообщило издание TMZ. Похороны должны состояться 9 января, и эпатажный заводчик диких кошек не может на них присутствовать, поскольку отбывает тюремный срок за покушение на убийство зоозащитницы.

Команда адвокатов Джо Экзотика собирается в срочном порядке просить действующего президента США Дональда Трампа помиловать заводчика, чтобы он смог присутствовать на похоронах отца.