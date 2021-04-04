Скандал из-за домогательств разгорелся на шоу «Последний герой»

Одного из участников проекта "Последний герой", 61-летнего Александра Матвеева обвинили в домогательствах, из-за чего на шоу разразился скандал, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru.

Телеведущая Яна Троянова собрала 3 апреля всех участниц программы и призвала их серьёзно поговорить о том, что накануне 20-летняя Анастасия Петрова пожаловалась на неподобающее поведение Матвеева.

Девушка, которая позднее выбыла из проекта, призналась, что она не единственная пострадавшая и другие участницы просто отмалчиваются. Ведущая попросила выключить камеры, после чего побеседовала с девушками, чтобы выяснить, скрывал ли кто-нибудь правду.

Некоторые игроки обвинили выбывшую 20-летнюю Петрову в попытке урвать кусок популярности и линчевать человека. Ведущая на это ответила резко.

Вы бездействовали. А так всё и совершается в мире. Всё зло совершается с молчаливого согласия, - заявила Троянова.

Александр Матвеев удивился, что разгорелся такой скандал, и назвал происходящее "дуростью", отметив, что у него "есть мозги". Он, тем не менее, решил покинуть телешоу, сославшись на слабое здоровье.