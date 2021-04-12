Скончался Джозеф Сираво из «Клана Сопрано»

Американский актер Джозеф Сираво скончался на 65-м году жизни, передает The Independent со ссылкой на сообщение дочери артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сираво несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. "Я была рядом, когда мой дорогой отец скончался мирно в своем любимом доме", - сказала дочь актера Аллегра Окармус.

Актер играл в фильмах "Путь Карлито" с Аль Пачино и Шоном Пенном, "Сиротский Бруклин", сериале "Американская история преступлений". Наибольшую популярность ему принесли роль отца Тони Сопрано в сериале "Клан Сопрано".

Также Джозеф Сираво был театральным артистом, играл на Бродвее. Он играл в постановках "Беседы с отцом", "Осло", мюзиклах "Парни из Сиракуз" и "Свет на площади".