https://news.day.az/showbiz/1333755.html Умер солист ансамбля "Песняры" - ВИДЕО
Умер солист ансамбля "Песняры" - ВИДЕО
Продюсер ансамбля "Песняры" Игорь Кузнецов подтвердил смерть солиста Леонида Борткевича. Музыкант скончался в возрасте 71 года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Всем давно известно, что он давно болел", - сказал Кузнецов, не комментируя причину смерти исполнителя.
"Сегодня в больнице скончался", - добавил он.
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