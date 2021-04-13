Умер солист ансамбля "Песняры"

Продюсер ансамбля "Песняры" Игорь Кузнецов подтвердил смерть солиста Леонида Борткевича. Музыкант скончался в возрасте 71 года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Всем давно известно, что он давно болел", - сказал Кузнецов, не комментируя причину смерти исполнителя.

"Сегодня в больнице скончался", - добавил он.