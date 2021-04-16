https://news.day.az/showbiz/1334664.html Эбру Гюндеш разводится с азербайджанским бизнесменом
Эбру Гюндеш разводится с азербайджанским бизнесменом
Известная турецкая певица Эбру Гюндеш подала на развод с бизнесменом Резой Заррабом, с которым они сыграли свадьбу в 2010 году.
Причиной, по словам певицы, стали многочисленные романы Зерраба с другими женщинами, одну из которых она хорошо знает, сообщает Day.Az со ссылкой на Hürriyet.
Этнический азербайджанец Реза Зарраб родился в Тебризе. Он является владельцем компании в Турции.
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