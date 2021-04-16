Эбру Гюндеш разводится с азербайджанским бизнесменом

Известная турецкая певица Эбру Гюндеш подала на развод с бизнесменом Резой Заррабом, с которым они сыграли свадьбу в 2010 году.

Причиной, по словам певицы, стали многочисленные романы Зерраба с другими женщинами, одну из которых она хорошо знает, сообщает Day.Az со ссылкой на Hürriyet.

Этнический азербайджанец Реза Зарраб родился в Тебризе. Он является владельцем компании в Турции.