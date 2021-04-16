Дженнифер Лопес расторгла помолвку с бейсболистом

Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес снова стала матерью-одиночкой. Она порвала со своим женихом Алексом Родригесом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, таким образом, Джей Ло бросила уже четвёртого подряд мужчину. Пара теперь официально объявила о расставании и заявила, что между ними никаких романтических отношений нет.

Ещё два года назад знаменитости праздновали помолвку, но в самый разгар пандемии в отношениях начал назревать кризис.

Потом поползли слухи о расставании, хотя влюблённые опровергали домыслы, даже отправились в совместный отпуск. Спасти отношения это всё равно не помогло: на недавних снимках в соцсетях Джей Ло позировала уже без обручального кольца.