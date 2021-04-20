Обвинившую Джонни Деппа в насилии Эмбер Херд уличили во лжи

Голливудскую актрису Эмбер Херд, обвинившую своего бывшего мужа - актера Джонни Деппа - в домашнем насилии, уличили во лжи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает издание, на видео с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса, которые прибыли в квартиру актеров на вызов, не видно следов погрома и драки, о которых заявляла Херд.

Сами полицейские также подтвердили, что не обнаружили ни телесных повреждений, ни материального ущерба, ни свидетельств преступления.

По мнению адвоката Деппа Адама Уолдмана, кадры доказывают, что актер невиновен, а его бывшая жена соврала.

В прошлом году Депп проиграл дело против британской газеты The Sun.

После этого актера лишили роли в третьей части франшизы "Фантастические твари". Он пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.