https://news.day.az/showbiz/1335719.html Задержан мейханщик Рашад Даглы
Задержан мейханщик Рашад Даглы
В Губе выявлен ресторан, нарушивший правила карантина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе рейда выяснилось, что в ресторане "Губа Сити" было организовано застолье.
В ходе расследования были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в отношении 82 человек, включая принимавшего участие в застолье мейханщика Рашада Даглы (Амиров Рашад Вагиф оглу).
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