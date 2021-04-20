Задержан мейханщик Рашад Даглы

В Губе выявлен ресторан, нарушивший правила карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе рейда выяснилось, что в ресторане "Губа Сити" было организовано застолье.

В ходе расследования были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в отношении 82 человек, включая принимавшего участие в застолье мейханщика Рашада Даглы (Амиров Рашад Вагиф оглу).