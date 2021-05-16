Netflix снимет сериал о королеве Шарлотте в молодости

Стриминговый сервис Netflix объявил о съемках спин-оффа "Бриджертонов". Новый сериал будет рассказывать о жизни королевы Шарлотты в молодости, передает Day.Az со ссылкой на Harpers Bazaar.

Спин-офф расскажет о происхождении королевы Шарлотты, ее детстве и семье. Кроме того, в сериале появятся молодые Вайолет Бриджертон и леди Дэнбери. "Многие зрители не знали историю королевы Шарлотты до того, как "Бриджертоны" представили ее миру, и я очень рад, что этот новый сериал еще больше расширит ее историю и мир Бриджертонов", - поделилась Бела Баджария, глава глобального телевидения Netflix.

Сценарий для нового шоу напишет Шонда Раймс, она же выступит и исполнительным продюсером спин-оффа. Исполнительными продюсерами также станут Бетси Бирс и Том Верика. Кто исполнит роли главных героев в сериале пока неизвестно.

Напомним, сериал "Бриджертоны" вышел на Netflix в 2020 году и стал одним из самых популярных шоу на платформе. Это историческая драма о высшем обществе Лондона XIX века с динамичным сюжетом, которая рассказывает о дворцовых интригах, балах и жизни лондонской элиты.